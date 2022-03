Loretta Schrijver voorlopig afwezig bij Koffietijd

‘Helaas moeten we tijdelijk weer afscheid nemen van Loretta', valt er te lezen op het Instagramaccount van Koffietijd. Ze moet zich melden in het ziekenhuis voor een hersteloperatie en zal daarom niet de komende tijd naast Quinty Trustfull of Pernille La Lau plaatsnemen in het ochtendprogramma.



Vorig jaar werd Loretta geopereerd nadat bij haar een beginnende vorm van darmkanker werd geconstateerd. In eerste instantie werd gedacht aan een verblijf van een paar dagen in het ziekenhuis, maar vanwege complicaties moest de presentatrice zo’n zes weken blijven.