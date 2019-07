Love Island krijgt wegens online succes een eigen Videoland-versie

RTL-baas Peter van der Vorst bevestigt dat het programma wellicht beter online past dan op lineaire televisie. ,,De relatief jonge doelgroep van Love Island zit niet elke dag stipt om 20.30 uur voor de tv, maar is vooral online te vinden. Dat is de reden dat we het huidige seizoen zowel bij Videoland als RTL 5 aanbieden.” Op RTL 5 kijken er elke avond net geen 200.000 mensen. ,,Bij Videoland bereiken we onze fans op het moment dat zij dat willen en dat zien we terug in de goede cijfers van dit seizoen. Gezien dit succes is het een logische keuze om dit najaar een exclusieve Videoland-versie van Love Island aan te bieden.”



Na vijf weken is 43% van alle Videoland-abonnees al begonnen aan Love Island. Dat is een succes volgens RTL. ,,Daarmee is de titel vergelijkbaar met een toptitel als Famke Louise, de documentaire. Dagelijks starten er nog steeds mensen aan de reeks. De Love Island-app is inmiddels meer dan 230.000 keer gedownload en via Instagram bereikt de ultieme datingshow wekelijks meer dan 10 miljoen mensen, waardoor het een van de snelst groeiende merken van RTL is”, schrijft de zender in een persbericht.



Aankomend weekend is de finale van Love Island. In het programma worden Nederlandse en Vlaamse singles gevolgd in hun zoektocht naar ware liefde in een villa op Gran Canaria. Zondag wordt duidelijk welk koppel volgens de kijkers het sterkste koppel is en kans maakt om met 25.000 euro naar huis te gaan.



De nieuwe serie Love Island is vanaf september te zien, alleen bij Videoland. Singles die op zoek zijn naar de ware liefde kunnen zich opgeven via: rtl.nl/loveisland.