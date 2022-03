Lubach en Abbring deden meer goed voor de vrouwen dan die dramfeministe bij VI Vandaag

Eminem heeft meeste gouden en platina platen

Eminem is de artiest met de meeste gouden en platina platen in de Verenigde Staten. De Recording Industry Association of America (RIAA), die de verkopen van muziek bijhoudt, laat weten dat de rapper nu meer dan 166 miljoen singles heeft verkocht. In Amerika krijgt een artiest goud bij de verkoop van 50.000 singles of albums en platina bij een miljoen.

8 maart