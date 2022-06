Luca Borsato kiest voor zichzelf en eigen carrière: ‘Een schreeuw om begrip’

met video Nieuwe zoektocht naar mysterieu­ze verdwij­ning Arjen Kamphuis: ‘Er zijn zoveel dingen die niet kloppen’

Is hij omgebracht door een geheime dienst? Wilde hij zelf verdwijnen? Of was het toch een ongeluk? De vrienden van Arjen Kamphuis doen in de Videoland-serie Ze weten alles van je een ultieme poging om de cyberspecialist te vinden, die bijna vier jaar geleden in Noorwegen verdween.

29 juni