Ludieke knipoog Ajax naar hitserie Ted Lasso: groot spandoek op Londense pub, Ajax wenst team succes

updateNederlandse fans van de voetbalcomedyserie Ted Lasso zien in de nieuwste aflevering een herkenbare club passeren: Ajax. De Amsterdamse club speelt in de serie een oefenwedstrijd tegen AFC Richmond en liet dat niet ongemerkt passeren. Ajax liet in Londen op een bekende pub uit de serie een levensgroot spandoek hangen.

De serie Ted Lasso (te zien op Apple TV +) gaat over de fictieve Premier League-club AFC Richmond, een club die wel wat zaken gemeen heeft met Ajax. Richmond en Amsterdam delen hetzelfde kengetal 020 en beide clubs hebben AFC in de naam (officieel is het AFC Ajax).

Op een doek van 4 bij 4 meter, op de gevel van de The Crown & Anchor, een bekende Londense pub uit de serie, deelt Ajax een boodschap in de stijl en taal van de serie, die grote populariteit geniet en bezig is aan het derde seizoen. De belevenissen van de Amerikaanse footballcoach Ted Lasso die min of meer per ongeluk in de Premier League verdwaalt, leidden tot meerdere Emmy Awards en een officieel bezoek van de cast aan de Amerikaanse president Joe Biden.

‘Bring your A-game!’

De nieuwste aflevering waarin Ajax voorkomt is vanaf woensdag te zien op Apple TV +. Op de website van Ajax is een foto geplaatst van een brief die Ajax heeft geschreven aan Lasso. ‘We weten dat het maar een vriendschappelijke wedstrijd is, maar we nemen dit zéér serieus, coach Lasso’, schrijft Ajax aan haar fictieve opponent. Daarna gaat Ajax in op de overeenkomsten tussen de Amsterdamse club en AFC Richmond. Zo raakt het woord ‘believe’ het hart van beide clubs, constateert Ajax. Het schrijven wordt afgesloten met: ‘Bring your A-game!’

De makers hebben een warme band met Nederland; veel schrijvers speelden in het verleden bij het Amerikaans-Amsterdamse komediegezelschap Boom Chicago. De derde reeks werd deels in Amsterdam gedraaid. Ook speelt er een Nederlandse acteur mee in de serie. David Elsendoorn is te zien als de lompe Nederlandse voetballer Jan Maas. Ajax is de eerste niet-Premier League-club ooit die een rol speelt in de succesvolle komedieserie.

