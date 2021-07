Luisteraars onder de indruk van ode aan Peter R. de Vries op Radio 538

‘On bended knee is no way to be free’ was het levensmotto van de vermoorde misdaadverslaggever, die vandaag naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht. Het inspireerde Van Essen om een plaat te maken en daarmee lijkt hij veel mensen te raken. Dj Frank Dane, die de ochtendshow op 538 presenteert, hoorde het nummer gisteren al, terwijl hij bij de redactie van Boulevard was - waar hij een collega was van De Vries. ,,Ik had 'm zachtjes staan, want ik wilde niemand lastigvallen. Iedereen is daar aan het werk. Ik hoor dat zo beginnen, ik hoor dat eerste couplet en het werd heel stil. Er draait iemand om en die zegt met een brok in zijn stem: ‘wat is dat?’”