Luisteraars voelen zich ongemakkelijk bij melige toon Wilfred Genee over sidekick

Genee wordt in zijn radioprogramma behalve door Romijn, ook door Niels van Baarlen en Celine Huijsmans gesouffleerd. De drie deden deze week in hun uitzending wat melig over de kwetsuur van Romijn. ,,We maakten wat grappen, oude mannenkwaal enzo, maar gedurende de uitzending kwamen er telefoontjes binnen. Van mensen die hier blijvend blind van zijn geworden. Ik kreeg van Paul de Leeuw nog een appje. Die werd, zo zei hij, steeds ongemakkelijker van de praatjes. Eerlijk gezegd, wij zelf ook wel. We hadden ons daar wel op verkeken. Het was toch iets heftiger dan we met z’n allen dachten.”