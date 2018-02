Luizenmoeder breekt ook online kijkcijferrecords

Topfavoriet Kimberly vliegt eruit in The Voice: 'Dit is idioot'

22:53 Met de finale van The voice of Holland in zicht moest topfavoriet Kimberly Maasdamme (26) vanavond onverwachts haar koffers pakken. De zangeres uit Breda kreeg niet genoeg stemmen van de kijkers van de RTL4-talentenjacht en moest tot verbijstering van de coaches het veld ruimen. ,,Dit is niet gek, dit is gewoon idioot'', reageerde een verbouwereerde Anouk.