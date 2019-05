Luke Perry begraven in champignonpak

De 18-jarige Sophie schrijft dat champignons ‘een heel nieuwe betekenis’ voor haar hebben gekregen door het pak. ‘Mijn vader ontdekte het zelf en ik heb hem nog nooit zo opgewonden over iets gezien. Hij is er in begraven, het was een van zijn laatste wensen. Het is iets moois voor deze prachtige planeet en ik wilde het met jullie allemaal delen.’



Het zogeheten ‘mushroomsuit’ is een alternatief voor een gewone begrafenis of crematie. De schimmels in het pak verwerken stoffelijke resten tot schone compost.



Luke Perry stierf op 4 maart op 52-jarige leeftijd, enkele dagen na een beroerte. De 90210-ster werd in de buurt van Nashville begraven.