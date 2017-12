Luke Skywalker was een vloek en een zegen

Al 40 jaar zit Mark Hamill vast aan de rol van Luke Skywalker, de ruimteridder uit Star Wars die in het nieuwe avontuur The Last Jedi dominant opduikt. De rol maakte van hem een wereldster, maar Hamill beseft drommels goed dat er ook een keerzijde was.

De tijd heeft ook vat gekregen op Mark Hamill. Als 65-jarige oogt de Amerikaanse acteur uiteraard niet meer zo jong, lenig en onbevangen als veertig jaar geleden toen hij werd uitverkoren om Luke Skywalker, de held met het flitsende lichtzwaard, te vertolken in de eerste serie Star Wars-films.

Hamill lijkt tegenwoordig door zijn grijzende haardos en dito baard en zijn beetje gezette postuur op een fors uit de kluiten gewassen tuinkabouter. In de film ziet hij er zelfs uit als een messiaanse monnik.

Zijn rol als Luke Skywalker was voor hem zowel een zegen als een vloek. Als tamelijk onbekend acteur werd hij door de Star Wars-films een wereldster, maar er was ook een keerzijde zoals de acteur later ervoer.

Het Star Wars-idool herinnert zich een belangrijke auditie nadat zijn naam als filmster was gevestigd. ,,Ik stond op Broadway in de toneelversie van Amadeus. Toen regisseur Milos Forman van plan was om er een speelfilm van te maken, mocht ik bij hem langs komen om te auditeren. Acht uur lang mocht ik teksten voorlezen uit het toneelstuk. Met telkens een andere tegenspeelster.

,,Uiteindelijk vroeg ik hem of ik de rol in zijn film zou krijgen. ‘Natuurlijk niet’, antwoordde Forman. ‘Niemand zal ooit geloven dat Luke Skywalker de rol van Mozart zou kunnen spelen.’ Het bleek dus dat hij vooral was geïnteresseerd in die actrices met wie ik al die scènes moest oefenen.”

De anekdote die Hamill in Londen zonder een spoor van frustratie vertelt staat model voor wat hem in de afgelopen 40 jaar in Hollywood is overkomen. De rol van de ruimteridder Skywalker zal voor eeuwig aan hem kleven. Ook al lijkt hij in de verste verten niet meer op de jongeling die zo elegant en soepel met een laserzwaard overweg kon.

,,Ik kijk met affectie terug op mijn Star Wars-verleden. Maar Luke heeft mij ook in de rest van mijn carrière in de weg gezeten. Ik heb nooit echt om werk verlegen gezeten, maar het waren wel minder spraakmakende producties dan Star Wars.’’

Hij was 26 jaar toen hij door regisseur George Lucas werd gevraagd voor Star Wars te auditeren. Pas later begreep Hamill dat de concurrentie heftig was geweest. ,,Op YouTube staan nu de testfilmpjes met acteurs als Kurt Russell die ook voor de rol in aanmerking waren gekomen. Ik heb nog steeds niet echt begrepen waarom Lucas mij had gekozen.’’

Volledig scherm © AP

Verkleed

Ook tijdens de opnamen van zijn eerste Star Wars-avontuur bleef Hamill lang in het ongewisse over de bedoelingen van zijn regisseur. Diverse keren vroeg hij Lucas om een toelichting, maar die hield telkens de boot af. ,,Later, later, gaf hij elke keer als antwoord. Maar dat gesprek is er nooit van gekomen. Ik wist echt niet in eerste instantie waar ik in verzeild was geraakt. Een parodie op een sciencefictionfilm? Pas later realiseerde ik wat Lucas met zijn ruimte-epos voor ogen had.’’

Het megasucces van Star Wars zag ook Hamill niet aankomen. Hij herinnert nog de promotietour die hij samen met Harrison Ford en Carrie Fisher ondernam. Een herinnering: ,,Er stonden fans ons op te wachten toen wij in Chicago uit ons vliegtuig stapten. Wij dachten er dat er een popster van het kaliber Mick Jagger in ons toestel zat. Maar ze kwamen voor ons. Sommigen hadden zich zelfs verkleed als de personages uit de film.’’

Volledig scherm © Filmdepot

Twee jaar geleden maakte Hamill in zijn vertrouwde rol als Luke een comeback in Episode VII: The Force Awakens. In het laatste shot stond hij eenzaam voor zich uit te staren op een rotspartij op wat een onbewoond eiland leek. Een onvergetelijk beeld.

Wat kan hij vertellen over zijn aandeel in de nieuwe film die Episode VIII: The Last Jedi is getiteld? Hamill toont een geheimzinnige glimlach: ,,De fans zijn echt geobsedeerd door de familieverhoudingen van alle personages in deze films. Wie is de vader van wie? Wie is de zuster? En wat is de relatie tussen Luke en Rey (de heldin uit The Force Awakens)? Ik kan alleen zeggen dat Luke erg is veranderd. Was hij vroeger een toonbeeld van hoop en optimisme, op zijn oude dag is hij gedesillusioneerd en pessimistisch. Meer wil ik niet verklappen.’’