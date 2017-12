Luke Skywalker was een vloek en een zegen

Al 40 jaar zit Mark Hamill vast aan de rol van Luke Skywalker, de ruimteridder uit Star Wars die in het nieuwe avontuur The Last Jedi dominant opduikt. De rol maakte van hem een wereldster, maar Hamill beseft drommels goed dat er ook een keerzijde was. Lees het hele artikel hier.