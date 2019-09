Luuk Ikink, zijn vrouw Simone Wijnands en hoogleraar Peter Boelhouwer in De Ochtend Show to go

Acteerde­buut voor rapper Josylvio in de film Suriname

16:26 Geen nieuwe muziek van Josylvio, wél een film waarin de rapper te zien is. Josylvio (27) heeft vandaag bekendgemaakt de hoofdrol te hebben gescoord in de film Suriname. ,,Ik heb altijd de wens gehad om te acteren in een speelfilm’’, aldus Josylvio over zijn acteerdebuut.