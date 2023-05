Luxemburg gaat na 30 jaar weer meedoen aan Eurovisie Songfestival

Prins Harry slaat eerste slag in de rechtbank: tabloid veront­schul­digt zich voor afluister­schan­daal

Prins Harry’s rechtzaak tegen de zogenaamde Mirror Group Newspapers is nog maar net begonnen of de hertog van Sussex (38) heeft al een eerste slag geslagen. The Daily Mirror heeft namelijk op de eerste dag van het proces excuses aangeboden in het hele telefoonhackingschandaal.