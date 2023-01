Maan eert overleden mode-icoon bij Vrienden van Amstel met korsettop die Hailey Bieber ook droeg

Ze was een begrip voor de oudere generatie met sterren als Boy George en Annie Lennox, maar ook bij de huidige lichting beroemdheden heeft Vivienne Westwood een bijna goddelijke status. Supermodel Bella Hadid (25) noemde de Britse modeontwerpster onlangs ‘het coolste mens dat ooit op aarde liep’.

Ook Maan blijkt fan. Twee weken na de dood van Westwood verzorgt ze in Ahoy Rotterdam vanavond een klein eerbetoon. De zangeres draagt een denim korsetbroek en crop top van het modehuis, inclusief het bekende Westwood-logo op haar heup. Ze noemt het merk bij haar backstagefoto op Instagram, waarbij ze toepasselijk ook een roos- en vliegeremoji toevoegt voor de overleden Westwood.



Maan treedt in de voetsporen van topmodel Hailey Bieber, die dezelfde outfit in 2020 al droeg. Ze werd ermee vastgelegd op straat en tijdens een fotoshoot. Het exacte prijskaartje van de stukken is niet meer te achterhalen, maar 1500 euro ben je al snel kwijt. Bieber combineerde de kleding met gouden oorbellen en kettingen, en witte sneakers. Maan gaat voor wit-zilveren sneakers, gouden oorbellen en een opvallend glinsterende bh.



Volledig scherm Hailey Bieber in het ensemble van Vivienne Westwood. © BrunoPress/imagedirect

Het bewijst het punt dat meerdere beroemdheden maakten na de dood van Westwood. ‘Jouw nalatenschap is onsterfelijk en voor eeuwig’, schreef zangeres Halsey. Of, zoals Annie Lennox het verwoordde: ‘Ze is niet weg, ze is gewoon ergens anders.’ Westwood overleed vorige maand op 81-jarige leeftijd, volgens haar bedrijf ‘vredig’ in het bijzijn van haar familie in Londen.

