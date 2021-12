Maan, Imanuelle Grives en Renze Klamer in nieuw seizoen Gevaarlijkste wegen

Politie zoekt getuigen overval Lil Kleine en deelt camerabeel­den

De politie gaat beelden delen van de beroving van Lil Kleine in Rotterdam begin deze maand in de hoop dat meer getuigen zich melden. De camerabeelden, gemaakt vanaf het pand van het Wereldmuseum, zijn donderdag te zien bij de regionale omroep in het programma Bureau Rijnmond.

30 november