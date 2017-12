Maan in wintermodus en Gordons Rogier laat van zich horen

E.T. even terug in bioscoop

De klassieker E.T. The Extra-Terrestrial keert eind deze maand weer even terug naar het witte doek. Bioscoopketen Kinepolis zendt de film uit 1982 in de week van 21 december uit in negen zalen. Het gaat om bioscopen in Breda, Den Helder, Emmen, Enschede, Groningen, Nieuwegein, Rotterdam, Utrecht en Zoetermeer.