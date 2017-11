Maan na 'paardenbloemincident' verrast met persoonlijke boodschap broer

Zangeres Maan de Steenwinkel (20) is bij nader inzien best blij met het zogenoemde 'paardenbloemfilmpje' waarin haar broer Storm haar beet nam. De video - waarin Storm een paardenbloem in de mond van zijn zus duwde - ging viraal en dat komt Maan prima uit nu ze internationaal wil doorbreken.

Het filmpje met het bijschrift 'W.T.F. thanks brother' werd vorige maand tijdens een familievakantie opgenomen. ,,We waren melig geworden en Storm zei: 'Maan, Maan, ik heb hier een paardenbloem. Dat is leuk voor je volgers als je erop blaast!' Ik dacht: Oké, let's go. Maar voordat ik het wist zat 'ie in mijn mond'', blikt de brunette op het opmerkelijke moment terug in Shownieuws.

In een persoonlijke boodschap concludeert Storm, die volgens zijn zus erg verlegen is, dat ze 'al een beetje internationaal zijn gegaan' toen de Britse website Unilad de video de titel 'Make a wish' gaf en via Facebook verspreidde. Ruim 5 miljoen mensen zagen het. ,,Het is over de hele wereld bekeken'', aldus Storm. ,,Ook al ben je mijn bekende zus, voor mij ben je nog steeds die zus die ik een beetje kan plagen en waarmee ik een grapje kan uithalen.''

Dag en nacht

Ook hoopt Storm dat de aankomende clubtour van Maan 'geweldig' wordt. ,,Dit vind ik zó zoet'', bracht de zangeres na het horen van de lieve woorden uit. Het stel ziet elkaar niet vaak nu Maan in Amsterdam woont. ,,Maar als we samen zijn, is het echt broer en zus. Ik had nooit gedacht dat hij dit zou durven.''

Maan komt vrijdag met haar tweede single P.M.: een vervolg op het nummer A.M.. Maan: ,,Ik was aan het zoeken naar mijn muziekstijl. P.M. is uptempo voor de dag, A.M. is zwoel voor de nacht.''

W T F..... 🤢🤣 Thanks brother @stormdesteenwinkel Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Oct 2017 om 9:08 PDT