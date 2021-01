Maan poseert in de Nederlandse vlag, Yolanthe nietsverhullend op straat

Hans Klok op snelweg staande gehouden vanwege avondklok

24 januari Hans Klok is gisteravond na 21.00 uur staande gehouden op de snelweg vanwege de avondklok. Dat vertelde de illusionist bij Shownieuws. Wel had hij een legitieme reden om op straat te zijn, en dus is hij niet beboet door de agenten. Hij mocht snel weer doorrijden.