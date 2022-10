Maan stroomt Top 40 binnen en ook Måneskin klimt omhoog in hitlijst

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 22 oktober. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 8 zittenblijvers, 13 stijgers en 16 zakkers.

39 (--) SOWIESO OVERHOOP- Maan

Maan is nog steeds bezig met een enorme ontdekkingsreis en dat is ook precies waar haar album, Leven, over gaat. Dat album, dat vorige week verscheen, vertelt de verhalen over hoe ze zichzelf, als 25-jarige, nog steeds wat beter leert kennen. Op het album vind je haar hits Blijven Slapen, Leven, Naar De Maan en haar allernieuwste: Sowieso Overhoop. Die track is deze week nieuw op nummer 39 en haar 15e Top 40-hit.

31 (--) THE LONELIEST- Måneskin

Deze maand bracht Måneskin de twaalfde single uit en dat is, na de winst op het Eurovisiesongfestival, hun vierde release. The Loneliest is voor zanger Damiano David een enorm persoonlijk nummer.

Meer kritische en eerlijke muziek van de Italiaanse rockband zit ook in de planning. De afgelopen periode is er in Los Angeles namelijk druk gewerkt aan het langverwacht derde studioalbum.

The Loneliest was afgelopen week Alarmschijf op Qmusic en komt deze week binnen op nummer 31.

9 (14) HOW DO I SAY GOODBYE- Dean Lewis

Deze week hebben we twee ‘Lewissen’ die een derde top 10-hit scoren. Lewis Capaldi doet dat, op nummer 10, met Forget Me. Dean Lewis scoort zijn derde top 10-hit een plekje hoger -op nummer 9- met How Do I Say Goodbye. Voor Dean Lewis is het een feestweek want deze vrijdag is hij 35 jaar geworden. Meer van de Australische zanger kun je komende maand verwachten; zijn tweede studioalbum, The Hardest Love, staat gepland voor 4 november.

1 ( 1) I’M GOOD (BLUE)- David Guetta & Bebe Rexha

Unholy van Sam Smith en Kim Petras heeft de top 3 bereikt. Sam stond al twee keer eerder op het erepodium: in 2014 met Stay With Me en in 2018 met Promises.

De tweede plek is ook deze week voor Rosa Linn en Snap. Het is Bebe Rexha en David Guetta gelukt om het succes van de nummer 1-hit Blue (Da Ba Dee) te evenaren. Het Italiaanse Eiffel 65 stond er in 1999 vijf weken mee op nummer 1 en dat is nu dus ook gelukt met I’m Good (Blue).

Tipparade

Het nummer Ja Jij van Joe ‘Stagiair van de Show’ Stam, van de ochtendshow van Mattie & Marieke op Qmusic, is deze week binnengekomen op nummer 17 in de tipparade. Joe zingt al jaren achter de schermen mee met alle Nederlandstalige klassiekers en dus vonden Mattie Valk en Marieke Elsinga dat het tijd werd voor een eigen oeuvre. ‘Ja Jij’ is Joe’s eerste single en hij heeft deze afgelopen week al live mogen vertolken in de talkshow van Humberto Tan en in Koffietijd.

Iedere werkdag hoor je, even na zessen, hoe de nieuwe lijst vorm krijgt in de Top 40 Update. Komende vrijdag zetten we ze weer alle 40 voor je op een rij… vanaf 14.00 uur op Qmusic.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: