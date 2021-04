Maan zingt op Koningsdag Dancing Queen voor Koningin Máxima: ‘Zij gaat vanzelf dansen’

Heel eerlijk, The Streamers hadden er zelf niet op gerekend dat de koning het binnenplein van de stallen bij Paleis Noordeinde ter beschikking zou stellen voor een liveconcert op Koningsdag. ,,Ik dacht wel dat we als groep serieus genomen zouden worden met onze brief’’, zegt rapper Kraantje Pappie, die met Guus Meeuwis aan de basis stond van The Streamers. ,,Maar dat we bij het paleis mogen optreden? Dat had ik nooit durven dromen.’’