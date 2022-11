Maar twee man op het podium in deze musical, extra spijtig dat Before After zo veel te wensen overlaat

recensieEnorm gedurfd, een intieme musical. Maar het gebrek aan dynamiek en invoelbaarheid met de tweekoppige cast breekt Before After , van de nieuwe producent Oatmilk, lelijk op.

Leuk bedacht: voor het Meervaart Theater in Amsterdam bereidt een barista ingewikkelde cappuccino’s en flat whites voor de bezoekers van de premièrevoorstelling van Before After. Het is de eerste musical van een nieuwe producent, Oatmilk. De drijvende kracht achter Oatmilk, de Brabantse twintiger Niels van Doormalen, keek goed rond in musicalwalhalla Londen en dronk liters koffie tijdens netwerkafspraken in de hypercreatieve wijk Shoreditch. Het viel hem op dat daar veel meer havermelk (oatmilk in het Engels) dan koemelk in de koffie ging. Daarom de naam van zijn productiehuis, daarom ook deze barista naast de rode loper van het theater.

Het cafeïneshot vlak voor de voorstelling helpt om bij de les te blijven. Want met een minimalistische cast (twee acteurs), een minimalistisch orkest (cello, vleugel, gitaar) dat minimalistische muziek speelt en een minimalistisch decor (doeken die constant worden opgehangen en weggehaald door het acteurskoppel Desi van Doeveren en musicaldebutant Coen Bril) liggen wegzakmomentjes nogal op de loer. En dat kun je je juist bij Before After niet veroorloven, door het geslalom in de tijd.

Het verhaal draait om het liefdeskoppel Ben en Ami, die elkaar jaren na een verkeersongeluk van de mannelijke helft weer treffen. Hij lijdt aan geheugenverlies en kan zich zijn grote liefde van weleer niet meer herinneren. Dat biedt Amy allerlei mogelijkheden én problematische situaties.

Van Doormalen toont zich een ambitieuze, zelfverzekerde, brutale nieuwe naam in de musicalwereld. Before After getuigt zeker van lef. Geen ensemble van tientallen acteurs en dansers, niet de gebruikelijke bombastische muziek, absoluut geen artistiek gooi- en smijtwerk, maar een intieme, breekbare sfeer. Extra lastig gemaakt door de vele wisselingen in tijd, tussen vóór en ná het ongeluk. Wat een durf en logisch ook dat zo’n beetje de gehele Nederlandse musicalwereld zich in de Meervaart meldt, uit pure nieuwsgierigheid.

Volledig scherm Desi van Doeveren en Coen Bril in Before After. © Annemieke van der Togt

Extra spijtig dat de uitvoering zo veel te wensen overlaat. Goed, laten we de vele haperingen in de teksten van Van Doeveren en Bril maar toeschrijven aan premièrezenuwen. Het grootste pijnpunt is dat er nauwelijks ontwikkeling in het liefdesverhaal zit en dat ze, zeker in het begin van de voorstelling, weinig invoelbaar acteren. Ze praten te snel, binnensmonds vaak ook en staccato. De grapjes in hun dialogen krijgen geen snippertje landingsstrook. Voordat het publiek kan beginnen met grinniken zijn Van Doeveren en Bril alweer drie zinnen verder. Voordeel is dan weer dat de meeste verbale speldenprikjes amper komisch zijn, dat scheelt.

Hoe lovenswaardig de musical ook is, Before After rammelt te veel. Ben en Ami staan op hun favoriete plek om de zonsondergang te bewonderen, een half uur voordat de zon daadwerkelijk achter de horizon verdwijnt. ,,Wacht maar tot het straks begint,’’ geeft Ben zijn geliefde mee. Iedereen weet: een half uur voor de ondergang is de schemering en het ondergaan van de zon natuurlijk al volop aan de gang en dikwijls prachtig mooi.

Merkwaardig

Als Ben vertelt over zijn ongeluk doet hij dat zonder dralen; er is echter één woord waar hij niet op kan komen en dat is ‘geheugenverlies’. Merkwaardig toch, hij zal tientallen, honderden keren over zijn klachten verteld moeten hebben, waarom hapert hij dan bij dit ene woord? En waarom de rest van de voorstelling geen moment?

Om nog maar te zwijgen van de talloze Engelse termen in de dialogen tussen Ben en Ami. Zij bijt hem op een gegeven moment toe dat hij wel ‘commitment’ in hun relatie dient te tonen. Brrrrr.

Wat ook niet helpt: het leven, het complete universum van de twee draait om henzelf. Er is geen buitenwereld. Uiteraard niet op het decor, maar ook nauwelijks in hun overwegingen, in hun doen en laten. Goed, er speelt iets met een vader op de achtergrond, maar verder zijn de twee volkomen egocentrisch. Dat is niet alleen bloedirritant, maar ook heel slecht voorstelbaar.