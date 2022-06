Maarten Heijmans in verfilming van boek Arthur Japin

De roman van Japin gaat over Lucia, de eerste grote liefde van Casanova. De veertienjarige Lucia en de zeventienjarige Casanova beloven elkaar eeuwige trouw, maar kort daarna verdwijnt Lucia, een verraad dat Casanova’s kijk op vrouwen voor altijd heeft bepaald. Wat is er gebeurd? Waarom deed Lucia afstand van haar geluk?

Het is voor Van Erp na Niemand in de stad en Stromboli de derde speelfilm en de derde boekverfilming. Van Erp en Maarten Heijmans maakten in 2014 de serie Ramses, over het leven van Ramses Shaffy. De productie kreeg veel lof en won een plank vol grote prijzen, waaronder een Emmy Award en een Prix d’Europa. Een Schitterend Gebrek zal in de loop van 2023 in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.