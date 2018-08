Maarten van Rossem, de man van wie Wikipedia nog wat kan leren

GT: Waar te beginnen? Met de charmante Lucas, de constant gedrogeerd klinkende Philip Huff (alsof hij is blijven hangen in zijn jetlag van wat Freriks steevast ‘Joew York’ noemt), de onnozele Suus die per ongeluk uit de lucht in die stoel leek te zijn beland (blijf dan lekker thuis) of de stoïcijnse Edwin? De journalist uit Spanje zorgde trouwens voor een waar wow-moment, herkende in de moeilijkste galerij tot nu toe álle ondersteboven gedraaide landen!