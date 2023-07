Maarten van Rossem moppert over geruchten rond De slimste mens: ‘Bejaardendiscriminatie’

Van Rossem en Philip Freriks zijn al elf jaar verbonden aan De slimste mens en volgens de historicus komt daar met de komst van Herman van der Zandt naar het presentatieteam van KRO-NCRV geen verandering in. Want de geruchtenmachine draaide overuren toen het nieuws van de overstap een paar dagen geleden bekend werd. Van der Zandt is immers geliefd als quizmaster van Het mes op tafel, zou hij nu De slimste gaan doen?

In zijn podcast reageert de 79-jarige Van Rossem op de geruchten. ,,Ik moet constateren dat wij allebei nog leven. En dat wij voorlopig ook niet van plan zijn om op te houden met leven.” Hij hoeft nog lang niet met pensioen, zegt de historicus. ,,Als deze waarnemers nou een beetje serieus nadenken, zien ze toch wel in dat mijn functie bij De slimste mens nog zeker dertig jaar vervuld kan worden door mijzelf. Ik zit gewoon in een stoel en zeg een keer in het kwartier drie zinnen. Dat is te doen. Desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel is dat best te doen.”

Zijn collega Philip Freriks, eveneens 79 jaar, is volgens hem in topconditie. ,,Hij is gezond, hij is niet zo dik als ik, wandelt veel. Dus ja, dank u wel voor de suggesties van ‘Kunnen die oude lullen nou niet eens een keer opsodemieteren?’ en ‘Kunnen we niet eens lekker speculeren over wie dat zou kunnen doen?’ Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd.”

Voor zover Van Rossem weet, is dit seizoen, dat maandag van start gaat, niet hun laatste seizoen. ,,Het kan natuurlijk zijn dat je ineens - je weet hoe Hilversum in elkaar zit - hoort dat je dood bent en dat je van KRO-NCRV twee exemplaren van de pil van Drion opgestuurd krijgt. ‘U kunt uw verjaardag nog vieren, maar dan moet het ook maar eens een keertje afgelopen zijn.’ Nee, ik vind het heel gek.”

Bejaardendiscriminatie

Eigenlijk is Van Rossem best gepikeerd door alle suggesties, helemaal omdat De slimste nog altijd een kijkcijferhit is. ,,Ik vind het in feite weer een vorm van bejaardendiscriminatie, dat ze er zo vanzelfsprekend van uitgaan ‘nee, dat moet toch maar een keertje afgelopen zijn. Dat zijn toch wrakken.’ Nee, al kost het voor Philip wat meer energie dan voor mij, ook voor de lange termijn is het nog een heel aantrekkelijk perspectief.”

Maar mocht Freriks stoppen, dan wil Van Rossem óók stoppen. ,,Ja natuurlijk, over een jaar of tien, dan kan het programma worden gepresenteerd door een of andere hupse blondine, met zo’n vlecht. Of Herman van der Zandt, dat is natuurlijk geen hupse blondine.”

