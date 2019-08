Maastricht is dé stad, maar Rotterdam heeft Ahoy

Wat is er gebeurd met Raj uit The Big Bang Theory? Acteur al maanden nergens meer gezien

9:15 Waar is Kunal Nayyar (38), die in de populaire sitcom The Big Bang Theory in de huid kroop van Rajesh? Via zijn sociale media wordt de de Brits/Indiase acteur overspoeld met vragen van ongeruste kijkers en fans. Nayyar liet in juni nog weten dat hij even uit de spotlights zou verdwijnen, maar intussen gaf hij geen enkel teken meer van leven. Wat is er aan de hand?