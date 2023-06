Madonna treedt toe tot illuster gezelschap met hits in vijf verschillende decennia

Madonna treedt toe tot een klein gezelschap van artiesten die in liefst vijf verschillende decennia hits hebben gescoord in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst, de Billboard Hot 100. Door Popular , haar samenwerking met The Weeknd, kan ze zich nu meten met Cher, de enige andere vrouw die lid is van die club.

Hoewel het popicoon de laatste jaren vooral het nieuws haalt met bizarre TikTok-filmpjes, valse optredens en vriendjes die jonger zijn dan haar oudste dochter, is ze terug op muziekgebied. En hoe: Billboard laat weten dat Popular, een liedje dat is gemaakt voor de veelbesproken HBO-serie The idol, op 17 juni binnenkomt op nummer 43. Daarmee heeft Madonna hits gehad in de belangrijkste Amerikaanse muzieklijst in de jaren 80, 90, 00, 10 en nu dus 20. Ze staat daarmee naast Cher, die de geschiedenisboekjes is ingegaan met hits tussen de jaren 60 en 00.

Madonna maakte haar debuut in de Billboard Hot 100 in 1983 met Holiday en scoorde vervolgens nog achttien hits in dat decennium, waaronder Lika a virgin en Like a prayer. Ze vervolgde haar succes in de jaren 90 met liefst 24 hits, denk aan Vogue en Frozen. In de jaren ‘nul’ vond ze zichzelf opnieuw uit met twaalf hits als Music en Don't tell me.

Het afgelopen decennium was de Queen of Pop niet langer de koningin van de hitlijsten, maar met Give me all your lovin’ en Bitch I'm Madonna (beide met Nicki Minaj) wist ze de Amerikaanse hitlijst toch twee keer te halen. Naast met Popular kan Madonna binnenkort ook met Vulgar, een nieuw duet met Sam Smith, in de Billboardlijst terechtkomen.

In de Nederlandse Top 40 heeft de 64-jarige zangeres met 55 nummers gestaan en daarmee werd ze de meest succesvolle zangeres ooit. Haar laatste hit was in 2012, maar met Popular en Vulgar - die afgelopen week in de Tipparade stonden - aast ze wel op een rentree binnenkort. Als dat gebeurt, heeft ze ook in Nederland vijf decennia aan hits op haar naam.

Illuster gezelschap

Cher is dus de enige andere vrouw die vijf decennia achter elkaar met verse hits de hitlijst (Billboard én Top 40) voedde. Meerdere mannen horen bij het illustere gezelschap van de Billboardlijst: Ray Charles, Michael Jackson, Elton John, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Elvis Presley, Smokey Robinson, The Rolling Stones, Santana en Stevie Wonder.

Jackson en McCartney hebben zelfs in zeven verschillende decennia in de Hot 100 gestaan. Dat komt deels door liedjes die later opnieuw in de hitlijst zijn beland én met hun succes in groepsverband in de jaren 60 in The Jackson 5 (Jackson) en The Beatles (McCartney).

