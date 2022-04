Madonna verbijstert fans met filmpje op TikTok: ‘Gaat alles wel oké met je?’

Er is op sociale media heel wat beroering ontstaan nadat Madonna (63) een opvallende video deelde op TikTok. Terwijl alle grote namen uit de muziekwereld zondagavond aanwezig waren bij de Grammy’s, maakte de Queen of Pop een filmpje waarin te zien is hoe ze op vreemde wijze een kus uitdeelt aan de camera. Sommige fans noemen het haar ‘meest verontrustende’ wapenfeit tot nu toe.

Van ‘bel de autoriteiten, Madonna heeft hulp nodig’ en ‘gaat alles wel oké met je?’ tot ‘dit is erg verontrustend’ en ‘ik ga niet liegen, maar dit maakt mij echt bang’. Het regent reacties onder het opvallende filmpje dat Madonna zondag deelde met haar fans op TikTok. In het clipje is te zien hoe de popster - in een zeer doorzichtig topje - met haar gezicht steeds dichter naar de camera komt om vervolgens een kus uit te delen. Er werd bovendien een ‘flinke’ filter over de beelden geplaatst, waardoor haar fans zich nu afvragen of er iets aan de hand is en zich zorgen maken over het (mentale) welzijn van de zangeres.

‘Blijf weg van TikTok, dit is duidelijk niet goed voor jou’, reageerde iemand onder de beelden. Of ook: ‘Wat is er met haar gezicht gebeurd?’ en ‘Is dit onze mooie Madonna? Ik vond haar veel leuker toen ze nog normaal deed’. ‘Ik moest 10 minuten kijken om te zien dat dit Madonna is’, liet een ander weten. En ook: ‘Laat je telefoon alsjeblieft links liggen’ en ‘ik zal nooit vergeten hoe fantastisch Madonna in de jaren 90 was. Ze was een icoon. Maar dit slaat nergens op en gaat te ver.’

Lees verder onder de video.

@madonna ♬ original sound - madonna Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aanstootgevende poses

Het is zeker niet de eerste keer dat Madonna veel reacties uitlokt met bizarre filmpjes of posts op sociale media. De afgelopen maanden deelde ze verschillende foto’s op Instagram waarop ze met een mes zwaaide, aanstootgevende poses aannam of haar tepels liet zien, maar die beelden werden al snel weer verwijderd door het platform. ‘Dit is ronduit zielig’, reageerde een volger toen. ‘Madonna denkt misschien dat dit erotische ­foto’s zijn, maar ze maakt zich compleet ­belachelijk.’

Daarnaast choqueert ze haar fans ook graag ‘in het echt’: toen ze te gast was bij The Tonight Show van talkshowpresentator Jimmy Fallon, kroop ze op zijn bureau om vervolgens uitdagende bewegingen te maken en haar achterwerk te tonen aan het publiek. ,,Madonna, wat doe je nu, Madonna?” riep Fallon toen uit.

Delen van complottheorieën

Maar Madonna deed ook nog op andere manieren de wenkbrauwen fronsen: tijdens de coronacrisis werd ze zelfs door Instagram, Twitter en Facebook terechtgewezen over een video die ze met haar volgers had gedeeld over een complottheorie over het virus. In de post beweerde de zangeres dat er al een vaccin voor het virus was gevonden, maar dat het verborgen werd gehouden ‘om de rijken rijker te laten worden’.

Tevens verspreidde ze een eigenaardige video vanuit haar bad waarin ze het virus omschrijft als ‘de grote gelijkmaker’. ,,Covid-19 kijkt niet naar hoe rijk je bent, hoe beroemd je bent, hoe grappig je bent, hoe slim je bent, waar je woont, hoe oud je bent en wat voor geweldige verhalen je kunt vertellen”, zei Madonna naakt vanuit haar badkuip. Ook door die uitlatingen kreeg de zangeres heel wat kritiek te verwerken.

Bekijk hieronder de beelden van Madonna's relaas in bad.