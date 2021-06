MAFS-Chantal en Aron bevestigen relatie met foto: ‘Mijn grote liefde’

De afgelopen tijd plaatste Chantal geregeld foto’s waarop ze liet doorschemeren het erg gezellig te hebben met Aron. Zo was te zien hoe ze een wandeling met elkaar maakten, maar doken er ook kiekjes op van gezellige lunches. Toch lieten de twee niets los over een relatie.



Tot vandaag. Chantal, die in het datingprogramma de bijnaam ‘wenkie’ kreeg door haar zwarte wenkbrauwen, plaatst een foto waarop ze in de armen van Aron wordt vastgehouden. ‘Met mijn grote liefde’, schrijft ze daarbij. Ook Aron plaats een kiekje waarop hij met Chantal staat. ‘Eindelijk weer samen’, zwijmelt hij.



De twee zijn met andere MAFS-kandidaten aanwezig bij de opening van de winkel van Kimberley Blomhof. Zij was net als Chantal en Aron al eerder te zien in Married At First Sight en trouwde in het programma met Robin. Dat huwelijk liep ook op de klippen.