MAFS-trouwambtenaar Walter Vermeer (49) overleden

Afgelopen seizoen trouwde de Tilburger nog twee stellen in het succesvolle tv-programma Married at First Sight als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, huwelijken die overigens beide geen lang leven beschoren waren. Ook in eerdere seizoenen van het door meer dan één miljoen mensen bekeken programma sloot Vermeer al huwelijken af.



Vermeer droomde al van kinds af aan om bekend te worden op televisie, maar had moeite zelfvertrouwen te vinden, zei hij in 2018 in een interview met het Brabants Dagblad. Zijn autobiografisch kinderboek over een ongeluk, brandwonden en de zoektocht naar zelfvertrouwen was toen net uit.



Als kind van 4 jaar speelde Vermeer een schaapje in het kerstspel op de basisschool. Compleet met wattenbaard. Toen hij ongelukkig met een kaarsje in aanraking kwam, ging zijn droom letterlijk in vlammen op: brandwonden in het gezicht.