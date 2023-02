Magic Mike's Last Dance: droogneuken zag er nog nooit zo aantrekkelijk uit

Met Magic Mike’s Last Dance doet hij een beetje van beide, met een plot zó dun, dat Soderbergh het erom lijkt te doen. Professioneel chippendale Mike (Channing Tatum, charismatisch als altijd) zit na een geflopte onderneming aan de grond en verdient nu de kost als barman. In die functie ontmoet hij de verveelde vrouw van een rijke Brit die recent door de mand viel als vreemdganger. Zodra Max (Salma Hayek) hoort uit welke milieu Mike oorspronkelijk komt, trakteert ze zichzelf op een lapdance die zó gelikt in beeld wordt gebracht, dat de vraagt komt bovendrijven of we hier naar een Magic Mike-parodie zitten te kijken. Deze privésessie brengt haar op het idee van een danstheaterproject in een Londens theater; stiekem ook als een soort opgestoken middelvinger naar haar echtgenoot.