Makers praten toch over nieuw seizoen hitserie The Big Bang Theory

Misdaad­film met Thijs Römer wint Poolse prijs

14:21 De Nederlands-Deens-Zweedse co-productie Holiday, met een hoofdrol van Thijs Römer, is gisteren winnaar geworden van het achttiende New Horizons Filmfestival in de Poolse stad Wroclaw. Dat heeft coproducent OAK Motion Pictures bekendgemaakt.