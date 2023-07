Malmö mag volgend jaar het Eurovisie Songfestival organiseren

Loreen

Dat Zweden het festival voor de zevende keer mag houden, dankt het land aan Loreen, die dit jaar in Liverpool zegevierde met Tattoo . Malmö mag het festival voor de derde keer organiseren, na 1992 en 2013, het jaar waarin Anouk meedeed namens Nederland. Voor ABBA-lid Björn Ulvaeus zal de keuze voor Malmö een lichte teleurstelling zijn. Hij sprak in mei tegen deze site zijn hoop uit dat zijn woonplaats Stockholm zou worden verkozen. ,,Hopelijk is het in Stockholm, onze thuisstad. ABBA en het songfestival horen bij elkaar en volgend jaar al helemaal.”

Jubileum

De keuze voor Malmö betekent uiteraard niet dat ABBA geen rol zal spelen in het festival van volgend jaar. Het viertal zal hoe dan ook niet gaan optreden in mei, maar wil volgens Ulvaeus wel gaan stilstaan bij het jubileum. Voor de hand ligt dat dat ook zal gebeuren tijdens het songfestival in Malmö. ,,Hoe we het gaan doen? We hebben nog geen idee. We gaan daar nu pas over nadenken”, zei hij.