Malou Petter stapt over naar het NOS Journaal

,,Ik ga verslaggeving doen bij het grote mensenjournaal", vertelt de presentatrice over haar overstap, die in eerste instantie voor een half jaar is. ,,Zo noemen wij dat op de jeugdjournaalredactie."



Petter kan niet wachten om aan de slag te gaan. ,,Dit vind ik zo tof. Ik moet altijd wachten tot zeven uur, als de uitzending van het Jeugdjournaal begint, ook als er iets 's ochtend gebeurt. Bij het journaal mag je meteen om twaalf of één uur live op televisie. Daar was ik altijd jaloers op."



Malou was sinds april 2017 te zien bij het Jeugdjournaal. Daarvoor werkte ze al enige tijd als bureauredacteur achter de schermen.