Man (30) die Kaag bedreigde met fakkel opgepakt na verstoren HLF8: ‘Ik doe niks strafbaars’

‘Fakkelman’ Max van den B. is dinsdag tijdens de uitzending van talkshow HLF8 buiten de studio aangehouden door de politie. Op een livestream van hemzelf is te zien dat hij lawaai maakt met een megafoon, terwijl de gasten binnen aan tafel zitten. Op een gegeven moment komt de politie eraan om hem te arresteren.

De politie bevestigt dat een 30-jarige man bij de studio is aangehouden die daar voor overlast zorgde. Hij is aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Na het krijgen van een proces-verbaal is hij vrijgelaten. ,,Ik ben heel boos geworden, want ik doe niks strafbaars”, vertelde B. in een video die hij na zijn vrijlating opnam. ,,Ze hadden ook met mij in gesprek kunnen gaan en mij vorderen weg te gaan.”

Aan het begin van de uitzending van de talkshow besteedde presentatrice Hélène Hendriks aandacht aan de man met de megafoon, die ook in de studio te horen was. ,,Jullie horen hier een geluid, ja ik kan er niet omheen. Er staat iemand met een kinderlijke megafoon hier bij het raam. Maar maak je daar niet druk om, dat komt vanzelf goed.” HLF8 werd door 289.000 kijkers bekeken.

Fakkel

Van den B. is maandag in hoger beroep veroordeeld tot vijf maanden cel voor het bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag met een brandende fakkel. De man was op 5 januari 2022 naar haar huis gegaan en schreeuwde complotleuzen, wat gefilmd werd door een medeverdachte. Het hof in Den Haag legde Van den B. ook een gebieds- en contactverbod op. Van den B. had zijn celstraf al in voorarrest uitgezeten.

Het protest bij de woning van Kaag werd gefilmd voor sociale media. Kaag noemde de actie ‘bedreigend en angstig’ voor haar en haar gezin. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging ‘totaal onacceptabel’. Tijdens de behandeling van zijn zaak legde de man uit dat het zijn intentie was om door de straat te lopen en ‘even contact‘ te maken met Kaag. ,,Als ik het over had mogen doen, had ik de fakkel niet naar de deur meegenomen. Dat zag er een beetje onhandig uit.”

De aanklager noemde de impact van de bedreiging zeer groot. ,,De verdachte ziet het als zijn plicht een strijd te voeren met de overheid. Dit is een zeer beangstigende situatie geweest voor de bewoners. In een democratische rechtsstaat is het van belang dat politici zonder angst en bedreigingen hun werk kunnen doen.”

Naast het bedreigen van Kaag werd de man ook verdacht van bedreiging van een voormalig secretaris-generaal van justitie in oktober 2021. Twee maanden later werd Van den B. ook aangehouden toen hij voor het huis stond van minister Hugo de Jonge in Rotterdam.

Jezus Leeft

Van den B. valt de laatste tijd vaker op met luidruchtige protesten, waarin hij regelmatig Tweede Kamerleden lastigvalt. Even leek het erop dat hij in Noord-Holland de nieuwe lijsttrekker van Jezus Leeft! zou worden bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Maar dat ging niet door omdat Van den B. te laat kwam voor zijn aanmelding op de kieslijst.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: