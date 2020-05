Man die 37 jaar lang onschuldig vastzat blaast iedereen omver bij America's Got Talent

De 59-jarige Archie Williams heeft iedereen weggeblazen tijdens de nieuwste auditieronde van America’s Got Talent . De Amerikaan werd in 1983 veroordeeld voor een verkrachting die hij niet had gepleegd en zat 37 jaar lang in de gevangenis. Achter de tralies was Williams een trouwe kijker van de populaire talentenjacht, ernaar verlangend om ooit zelf deel te kunnen nemen. Deze week kwam zijn droom uit: na zijn auditie werd Archie getrakteerd op een staande ovatie en een knuffel van jurylid Simon Cowell.

Na een onterechte gevangenisstraf van 37 jaar is Archie Williams inmiddels weer vrij man. Op het podium van ‘America’s Got Talent’ blikte hij terug op de vreselijke periode die hij achter de rug heeft. ,,Ik kon niet geloven dat het echt gebeurde”, vertelde hij over zijn arrestatie wegens verkrachting in 1983. ,,Ik wist dat ik onschuldig was. Ik heb geen misdaad begaan. Maar als arme zwarte jongen had ik niet het financiële vermogen om de strijd aan te gaan met de staat Louisiana.”

Ondanks forensisch bewijs en getuigenissen die de onschuld van Williams bevestigden, werd hij op 22-jarige leeftijd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. ,,Ze wilden dat iemand de prijs zou betalen”, aldus Archie tegen juryleden Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara en Howie Mandel. ,,Maar mijn geest heb ik nooit naar de gevangenis laten gaan.”

Eindelijk vrij

De zaak van Williams werd in de jaren 90 in handen genomen door het Innocence Project, een organisatie die zich inzet voor ten onrechte veroordeelden. Uiteindelijk kon een vingerafdrukanalyse in 2019 zijn onschuld bewijzen. De man werd vorig jaar in maart vrijgelaten.