Man die Máxima zoende: ‘Het begon als een grapje’

Vele fans van het koningshuis wisten het koningspaar en hun drie dochters vandaag in Maastricht een boks of een hand te geven. Maar één man kreeg het voor elkaar om koningin Máxima te zoenen, drie keer maar liefst. Mijnheer Wasbauer glom van trots.

In de nabeschouwing van de NOS op Koningsdag in Maastricht vertelde hij hoe hem dat is gelukt. Zijn actie was geeneens zo gepland, bekende hij. ,,Afgelopen week op een verjaardag vroegen vrienden me mee te gaan om te gaan kijken. Ik zei: ‘Ik wil wel een zoen van Máxima krijgen.’ Als grapje”, vertelt de man.

Wasbauer vervolgt: ,,We stonden er al anderhalf uur en dan worden er grapjes uitgehaald. Zoals: ‘Ja, als Máxima komt, dan vraag ik een zoen’. En zo is het gebeurd.’’ De drie zoenen volgden elkaar niet vloeiend achter elkaar op, zo is te zien op televisiebeelden, maar ze waren er wel degelijk, legde ook een ANP-fotograaf vast. Naar alle waarschijnlijkheid is mijnheer Wasbauer de enige uit het publiek in de Limburgse provinciehoofdstad die de koningin wist te zoenen.

‘Onvergetelijk’

Na alle feestelijkheden bedankte koning Willem-Alexander iedereen in Limburg voor een ‘onvergetelijke’ Koningsdag. Rond 13.15 uur zat het programma voor de koninklijke familie in Maastricht er na ruim twee uur op. In zijn woord van dank schonk de koning ook kort aandacht aan de coronacrisis, de overstroming in Limburg en de situatie in Oekraïne.

,,Twee jaar lang heeft dit in het vat gezeten. Wat in het vat zit, is niet verzuurd”, begon de koning zijn verhaal, want eigenlijk zou de viering met het koningspaar al in 2020 plaatsvinden. ,,Twee lange jaren van individueel coronaleed en collectief chagrijn. Twee lange jaren waarin Limburg keihard geraakt is door de coronacrisis en ook nog een watersnoodramp over zich heen kreeg.”

,,Wij zijn intens dankbaar dat we dit in vrede kunnen vieren, in de wetenschap dat een paar honderd kilometer verderop in Oekraïne die arme mensen vrijheid niet gegeven is”, zei de koning. Het was de eerste keer in twee jaar dat de verjaardag van de koning, die dit jaar 55 werd, weer zonder coronamaatregelen werd georganiseerd. Onder anderen André Rieu en Rowwen Hèze vierden zijn verjaardag mee.

