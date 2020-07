Man Nicki Minaj dreigt geboorte van hun kind te missen

William Rutten kreeg toiletbord van arrestatie­plek George Michael: ‘Prachtig stukje muziekge­schie­de­nis’

21:29 Fotograaf William Rutten heeft vandaag aan de hand van een aantal foto’s op Instagram verteld hoe hij aan een heel bijzonder toiletbordje is gekomen. Dat verhaal begint op 7 april 1998 in Will Rogers Park in Beverly Hills, waar zanger George Michael bij een openbaar toilet werd gearresteerd.