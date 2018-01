Manager: Rapper Boef moet nu laten zien wie hij echt is

,,Wij zijn ook erg geschrokken van de uitlatingen van Boef, omdat we hem daarin niet herkennen”, stelt een woordvoerder van SPEC, het label en management waar Ali B. directeur is. De twee werkten samen en scoorden een hit met Ik ga weg. Ali B. belde in de voorbije dagen met Boef, die inmiddels zijn excuses heeft gemaakt. ,,Hij heeft ons uitgelegd dat hij dronken een Snapchat had geplaatst waarna hij de volgende dag bestookt werd met reacties. Hij voelde zich aangevallen en heeft in een vlaag van woede impulsief gereageerd. Hij maakte zelf de vergelijking met als je in een ruzie met een naaste iets zegt wat je achteraf niet echt meent. We zijn blij dat hij zelf excuses heeft gemaakt en staan daar achter”, aldus SPEC, dat ook artiesten als Ronnie Flex, Brace en Keizer in de stal heeft.



,,Boef is nu één jaar beroemd en leert elke dag wat het betekent om BN’er te zijn. Dit soort gedrag past daar niet bij. Dit weet hij ook en hij deelt deze mening. We kijken nu vooruit, want je kan een fout niet goedpraten met woorden maar wel met daden. Het is aan Boef om te laten zien wie hij echt is.”