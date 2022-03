Måneskin-ster Victoria pakt miljoen likes met toplessfoto en zo werd Kim Kardashian in tape gewikkeld

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gigi Hadid doneert de opbrengsten van haar werk aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Bij zo’n mooi gebaar past geen grap, maar de fotokeuze bij een tekst over ‘je ogen openen’ had optimaler gekund.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Halloween -actrice Jamie Lee Curtis (63) houdt al sinds haar elfde elke dag haar buik in, zegt ze. In haar nieuwe rol verbergt ze niks, ook niet haar curieuze buttplug-trofeeën.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen topmodel Winnie Harlow klein was, zag ze nooit andere mensen met de pigmentaandoening vitiligo en dacht ze dat ze als enige ‘anders’ was. Dat is niet zo en anders zijn is alleen maar mooi, dus hoopt ze haar eigen Barbie te maken.