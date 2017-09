Mannen betalen vijf euro meer dan vrouwen voor tickets Lil’ Kleine

Emile Ratelband levert AOW in en wil dat Arnhem hem 20 jaar jonger maakt

14:20 ARNHEM - Emile Ratelband heeft de gemeente Arnhem gevraagd zijn leeftijd met 20 jaar te verlagen. Een brief met dat verzoek is vandaag op de post gegaan. ,,Je kunt je naam veranderen en je geslacht veranderen. Als we meedoen aan deze idioterie, wil ik ook mijn leeftijd kunnen veranderen’’, zegt de Arnhemse positiviteitsgoeroe.