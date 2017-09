'Mannen moeten sterk zijn, dat is een waanbeeld'

Waarom maakte je deze documentaire?

,,In 2008 al las ik dat er een mannenopvanghuis zou komen in Nederland, als eerste in de wereld. Twee jaar geleden heb ik aangeklopt bij een van de vier mannenopvanghuizen om met die mannen te praten. De verhalen lagen voor het oprapen. Er ontstaan daar hechte vriendschappen, want ze hebben veel steun aan elkaar.’’



Waren ze huiverig om naar buiten te treden?

,,Dat vonden ze wel lastig natuurlijk, het is een enorm taboe dat je door je vrouw in elkaar wordt geslagen. Mannen moeten altijd letterlijk en figuurlijk sterk zijn, maar dat is een waanbeeld. Er zijn ook mannen die té lief of té zorgzaam zijn. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, van ziekenverzorger tot directeur. Vaak zijn het mannen die angstvallig vasthouden aan het ideaalbeeld van het harmonieuze gezin. Dat hun vrouw hen slaat, nemen ze dan voor lief. Een van de mannen bleef maar volhouden dat het hij was gevallen met zijn scooter, maar in het ziekenhuis zeiden ze: we zien de afdrukken van een elleboog bij uw oog, dus we melden het als mishandeling.’’



Ze praten er niet over?

,,Nee. Als je hier als vrouw mee worstelt, kun je je verhaal vaak kwijt bij een vriendin of collega, maar wie luistert er naar die mannen? Ik wilde aanvankelijk een compleet opvanghuis portretteren, maar mannen waren daar echt bang voor de gevolgen. Ze vreesden nooit meer een baan te kunnen vinden of dat ze de kinderen niet mochten zien. Gelukkig vond ik uiteindelijk twee mensen.’’