Manon Meijers: Stiefouders hebben de raarste functie van de wereld

Het gaat nogal eens fout tussen kinderen en de partner van hun vader of moeder. Ze willen bijvoorbeeld niet luisteren en vinden dat de vriendin of vriend van hun ouders geen zeggenschap heeft over hun doen en laten. Voor Manon Meijers, de vriendin van Guus Meeuwis, voelt dat niet zo. Toch weet ze als geen ander hoe het is om in een klap stiefmoeder te zijn van vier koters. Daarom doet ze speciaal vandaag, op Stiefouderdag, haar verhaal.



,,Ik kreeg twee jaar geleden 4 ‘stieffies’ (kan iemand een woord bedenken dat minder beladen is dan stief-, minder plastisch dan bonus- en minder suf dan liefkinderen, please?) en werd er zelf een", doelt ze op haar rol als stiefmoeder, bij een foto van een sieraad met de afkortingen van de namen van de kinderen.



Ze vervolgt: ,,Het is misschien wel de raarste functie van de wereld. Ouders hèbben ze namelijk al en die kan en wil je helemaal niet vervangen. Ze zijn niet van jou, maar de liefde gaat net zo nooit-meer-weg als voor een eigen kind - maar dat mag je dan eigenlijk weer niet zeggen als je zelf nooit hebt gebaard - en je wil net zo automatisch het allerbeste voor ze zorgen, ook al had je niet per se van tevoren om ze gevraagd."



Toch is de styliste ontzettend trots en dankbaar om ook deel uit te mogen maken van het gezin. De kinderen van de Brabantse zanger hebben haar geaccepteerd en zij hen andersom ook. ,,Ik kreeg er vier die maakten dat ik het de meest bijzondere functie van de wereld vind. In no time hebben ze een plek in m’n hart veroverd die onvoorwaardelijk is. Pepster, Sassah, Tonio & Julio: jullie zijn de allerleukste stiefbonusextraliefcadeautjes van de wereld", sluit ze haar hartverwarmende boodschap af.