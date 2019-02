Manuel Venderbos: Gosschalk vroeg of ik in een pornofilm zou willen spelen

In de show schoven Marina Wijn, voormalig casting director bij Kemna Casting, en Eva Loesberg (schrijfster) aan. De twee vrouwen schreven een fictief boek, gebaseerd op het Gosschalk-schandaal. ,,We hebben bewust geen autobiografie gemaakt. We wilden juist met fictieve personages werken, om ervoor te zorgen dat iemand die níet in de mediawereld inziet dat er in elk werkveld grillige leermeesters zijn.”



Venderbos, druk in gesprek met de dames over de keuze voor het boek, deed na korte tijd zelf ook een bekentenis over zijn ervaring met Gosschalk. ,,Ik heb een keer een gekke casting gehad, bij Job in zijn kantoor. Dat was voor een BNN-programma", begon hij. ,,Ik kreeg nogal gekke vragen: ‘Hoe ver zou je gaan, zou je ook in een pornofilm willen spelen?’", citeerde hij Gosschalk. ,,Dat zijn best gekke vragen voor een muziekprogramma. Ik vroeg daarna aan hem wanneer de auditie zou beginnen. ‘Dit was de auditie', zei Job toen. Daarna heb ik nooit meer wat van hem gehoord.”



Marina Wijn werkte van 2001 tot 2009 bij Kemna Casting. Ze omschrijft haar periode bij het castingbureau als geweldig. ,,Ik kreeg al snel eigen projecten en mocht met grote regisseurs werken.” Of ze ooit iets opvallends heeft gemerkt aan Gosschalk? ,,Dat vind ik een lastige vraag. Wat heb ik níet gemerkt, vraag ik mezelf dan af.”



Gerard Spong, advocaat van Job Gosschalk, liet in een reactie dat zowel hij als Gosschalk het boek niet hebben gelezen. ,,Een boek is een boek. In een rechtszaal tellen alleen de feiten.”