Marc van der Linden getroffen door herseninfarct

Royaltyjournalist Marc van der Linden (53) is afgelopen week getroffen door een herseninfarct. Hij ligt sindsdien in het ziekenhuis in Amsterdam.

Dat meldt hij op Instagram. ‘Maandag belandde ik na een herseninfarct ineens in het VUmc’, schrijft hij tegenover zijn 25.000 volgers. Marc zegt in goede handen te zijn en omringd door familie en vrienden. In zijn Instagram Story is het lied Running up that hill van Kate Bush te horen, volgens Marc toepasselijk.

Het ziekenhuispersoneel heeft op een whiteboard ‘het goed komt’ geschreven, en ‘zo is het’ volgens de royaltykenner. ‘En nu de heuvel weer op’, schrijft hij.

Bij een herseninfarct, ook wel beroerte genoemd, sluit een bloedstolsel een slagader in de hersenen af, waardoor een deel van het brein te weinig zuurstof en voeding krijgt. Dan ontstaan vaak uitvalsverschijnselen in het lichaam. De mond kan bijvoorbeeld gaan hangen, of de arm is gevoelloos.

Een infarct kan blijvende gevolgen hebben, afhankelijk van de ernst. Het kan gaan om verlamming, maar bijvoorbeeld ook moeite met concentreren, schrijft de Hartstichting. Zorgvuldige revalidatie is dan ook essentieel.

Van der Linden is sinds begin dit jaar nauwelijks meer op tv. Hij stopte destijds na twintig jaar als deskundige bij RTL Boulevard. Hij deed dat mede vanwege de aanslag op Peter R. de Vries, die bij hem ‘een wond veroorzaakte die nog lang niet geheeld is’. Ook zijn gezondheid speelde mee. In 2020 raakte hij na een val in huis in coma en daarvan ondervindt hij nog altijd de gevolgen, bijvoorbeeld bij het lopen.

Vorig jaar vertrok ook Justine Marcella als koningshuiskenner bij de RTL-show, die tegenwoordig meestal Jeroen Snel of Annemarie de Kunder inzet.

