Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws

Zangeres Charli XCX is stem kwijt en zegt uitver­kocht concert in Utrecht af

De Britse zangeres Charli XCX (29) komt morgenavond toch niet naar Utrecht. Ze is haar stem kwijt en moet haar shows van vanavond (in Brussel) en morgen in een uitverkocht TivoliVredenburg afzeggen.

27 mei