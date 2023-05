Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman vullen gat bij SBS 6 na Vandaag Inside

Het Perfecte Plaatje op Reis met Eloise van Oranje start met 870.000 kijkers

Het nieuwe seizoen Het Perfecte Plaatje op Reis is van start gegaan met 870.000 kijkers, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het RTL 4-programma is daarmee goed voor een vijfde plek in de lijst met de best bekeken programma’s van woensdag.