Marco Borsato geeft toe: ‘Ik had affaire met pianiste Iris Hond’

Marco Borsato (52), die sinds 1998 is getrouwd met zijn Leontine, zou in 2009 een korte en geheime affaire hebben gehad met de Nederlandse concertpianiste en componiste Iris Hond (32). De ‘relatie’, die zich ontwikkelde in de periode dat de productiemaatschappij van de zanger (The Entertainment Group) failliet ging, betekende geen bom onder zijn huwelijk met Leontine. De twee zijn nog steeds samen.

De voorbije verhouding van de Dromen zijn bedrog-zanger en de pianiste is vandaag naar buiten gebracht door weekblad Privé op basis van geruchten die al langer de ronde zouden hebben gedaan. Borsato gaf een korte verklaring, zo wordt gesteld. ‘Er is inderdaad sprake van een vriendschap geweest, die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur. Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit’, luidt het statement.

Volgens Borsato, zo schrijft de hitzanger op Instagram bij een foto waarop hij en Leontine knuffelen, heeft hij nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement van The Entertainment Group destijds niet alleen zakelijk was maar ook persoonlijk een zware wissel trok op zijn privéleven. ,,Wij zien dit echter als een privékwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin worden gerespecteerd.”

Ook Iris Hond, die momenteel op televisie te zien is met een Net5-datingprogramma waarin ze gedurende twaalf afspraakjes een partner zoekt, kwam met een reactie: ‘Samen konden wij goed praten over wat er in onzer beider levens gaande was. Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven.’ Marco Borsato en Leontine hebben drie kinderen: zoon Luca (20) en Senna (18) en dochter Jada (16).

Het management van Borsato en Hond kon nog geen reactie geven aan deze nieuwssite. De zanger en de pianiste waren nog niet voor commentaar bereikbaar.

