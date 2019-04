Marco Borsato stond in zijn blote billen op parkeerplaats van sauna

Borsato beschrijft tegenover het Vrouw-katern van De Telegraaf hoe hij in het begin van zijn carrière (Borsato brak door in 1994) regelmatig naar de sauna van Hotel Zuiderduin ging. Op een mooie dag wilde hij buiten even afkoelen, toen de deur achter hem in het slot viel.

,,Ik keek om me heen en realiseerde me opeens dat ik de verkeerde uitgang had gepakt’’, blikt de artiest terug. Met ‘het schaamrood op de kaken’ stond hij in zijn blote billen op het parkeerterrein van het hotel.

Toen kloppen op de deur niet hielp, besloot Borsato dan maar poedelnaakt om het gebouw heen te lopen en via de receptie de weg terug naar de sauna te vinden. ,,Daar stond ik dan, bloter dan bloot; de receptioniste lachte me keihard uit.’’ Borsato is blij dat vrijwel niemand in de jaren negentig nog een mobiele telefoon had. ,,Want anders had het voordat ik thuis was al online gestaan.’’

Quote Van deze blunder kreeg ik het alleen maar warmer Marco Borsato

Borsato, die zegt verder weinig gênante momenten te kennen, is het voorval nooit vergeten en heeft ervan geleerd. ,,Sindsdien kijk ik wel twee keer uit als ik in de sauna een plek zoek om af te koelen. Van deze blunder kreeg ik het alleen maar warmer.’’