Marco en Leontine kussen op feestje en Patty gaat met de benen wijd

Slimste Mens begint met ruim 1,7 miljoen kijkers

11:21 Het achttiende seizoen van De Slimste Mens is maandagavond op NPO 2 begonnen met ruim 1,7 miljoen kijkers. Dat is iets meer dan de vorige reeks, die in december werd geopend met bijna 1,6 miljoen kijkers.