Marco en Leontine zijn weer aan het daten: ‘Mijn hart is bezet’

videoMarco Borsato (54) is naar eigen zeggen weer aan het daten met Leontine Ruiters, van wie hij eerder na 23 jaar scheidde omdat hij meerdere affaires had gehad. De twee doen af en toe leuke dingen en Marco sluit voorlopig uit dat er een andere vrouw in zijn leven komt. ,,Mijn hart is bezet.’’

Dat zei hij vanochtend in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. De dj vroeg of er ontwikkelingen zijn in Marco’s liefdesleven. ,,Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje’’, reageerde de zanger.

Sidekick Jelmer Gussinklo grapte dat zijn zus enorm fan is van de artiest en vroeg of zij nu kans maakt. ,,Mijn hart is bezet’’, antwoordde Marco. Wat betekent ‘een beetje daten’ eigenlijk? ,,Dat betekent zoveel als dat het is’’, aldus Marco. ,,Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.’’

Het kan bijna niet anders dan dat het goedkomt tussen de twee, concludeerde Dane. Zo stellig wilde Borsato niet zijn. ,,Dat hoop ik natuurlijk. Dat weet je niet. We laten het los.’’

Volledig scherm Marco en Leontine. © ANP Kippa

Vergeven

Borsato, die vanwege een burn-out en zijn scheiding ruim een jaar buiten de spotlights leefde, sprak de afgelopen tijd vaker over het ‘loslaten van de vorm’. Hoewel Leontien en hij niet meer in één huis wonen en in die zin geen gezin vormen met hun kinderen Luca, Senna en Jada, zijn ze nog altijd een eenheid.

Dat bleek wel na Marco’s interview met Linda de Mol van onlangs. Na de uitzending bracht het kroost op sociale media als één front een eerbetoon aan hun vader. Die stelde dat zijn kinderen hem zijn overspel hebben vergeven. Leontine reageerde toen met hartjes op de berichten.

Het gesprek van Marco met Linda de Mol, waarin zij hem geen kritische vragen stelde, trok afgelopen maart bijna 1,4 miljoen kijkers naar SBS 6. Tv-columniste Angela de Jong zei er ‘misselijk’ van te zijn geworden.

